Muñoz sobre candidatos: En vez de plantear propuestas se dedican a insultar a rivales

A solo ocho días de las elecciones congresales 2020, el alcalde Lima, Jorge Muñoz, opinó sobre las diferencias entre los candidatos políticos que buscan obtener una curul en el Parlamento el próximo 26 de enero.

"Yo he escuchado a algunas personas que en vez de plantear ideas, propuestas y proyectos, se dedican a denostar a sus rivales. Otras personas, creen que con eso van a subir o se van a hacer más notorio. Yo creo que en vez de ser notorios deberían de ser notables", dijo en plena ceremonia por el aniversario de los 485 años de Lima.

De igual manera, instó a los electores a no votar por una persona racista o un agresor. “Que la gente sepa por quién votar y por quién no. Por una persona que es racista, que agrede, que no construye una mejor sociedad, pues creo que no deberíamos de votar", agregó.

Por otro lado, indicó que ya mantuvo una reunión con la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para que se transfiera algunas facultades a la Municipalidad Metropolitana de Lima y lograr la construcción del anhelado teleférico que unirá San Juan de Lurigancho con el distrito de Independencia.