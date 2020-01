Daniel Mora: esposa denunció al candidato al Congreso por violencia familiar

Daniel Mora fue denunciado por violencia familiar por su esposa, Lilia Virgina Jaureguy. Este hecho ocurrió el 20 de marzo del año pasado, y para abril el Octavo Juzgado de Familia de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó como medida de protección que el fundador del partido Morado realice terapia psicológica.

Según el parte al que El Comercio accedió, Jaureguy denunció que tras tener un incidente con un auto en el que una de las llantas se pinchó, su esposo le prohibió usar el vehículo y la golpeó.

“Le dije que no es nadie para prohibirme que yo maneje los carros, Me dio una cachetada, rompiéndome la nariz, a lo que me defendí con mis manos. Ante eso empezó a abofetearme y me caí al piso. Estando ahí indefensa comenzó a patearme varias veces en la pierna, para luego salir de la casa”, declaró. Este testimonio fue respaldado con un informe médico que da cuenta de las graves lesiones que sufrió la mujer.

Daniel Mora es secretario nacional de organización y fundador del Partido Morado, actualmente está postulando al Congreso por Lima. Como se recuerda, entre 2011 y el 2016 fue congresista por el partido Perú Posible y de julio a diciembre del 2011 fue ministro de Defensa del gobierno de Ollanta Humala.