Elecciones 2020: Ciudadana increpa a candidato Mijael Garrido Lecca en debate callejero

En un debate callejero organizado por Panorama, el candidato al Congreso de la República, Mijael Garrido Lecca se dispuso a exponer sus propuestas, pero antes se sinceró en mostrarse a favor de mantener el sueldo de un parlamentario, tema que ha sido criticado por la población.

Desde la pequeña palestra de exposición de ideas, fue consultado de que si el salario de un congresista fuera de S/3000, ¿quién se lanzaría al Congreso? En respuesta, el expresentador de noticias dijo que en principio, "desconocía el sueldo de un parlamentario", hecho que desató las risas de los inminentes electores del 26 de enero.

“Que se les pague el sueldo a los que trabajen. Yo creo que un congresista debe ganar su sueldo con el sudor de su frente. Pero les pongo un caso, yo estoy endeudado, tengo 30 años, no he heredado ni un centavo y tengo que pagar 18 años de crédito hipotecario y con S/3500 soles no puedo solventarme siendo congresista. Les estoy siendo sincero”, dijo.

Una ciudadana que escuchó tal respuesta señaló con indignación la falta de propósito para aspirar a un cargo en el Poder Legislativo . “Quiere decir que tú vas a entrar (al Congreso) para pagar tus deudas. ¿Y nosotros que solamente ganamos S/1200 soles o S/2000 tenemos que pagar nuestras cuentas honorablemente?”, refirió.