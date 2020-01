María Zavala rindió su manifestación sobre conversaciones con exjuez César Hinostroza

La exministra de Justicia y miembro electa de la JNJ, María Zavala, rindió su manifestación ante la comisión especial de la Junta Nacional de Justicia, tras conocerse que mantuvo conversaciones con el exjuez supremo César Hinostroza.

“No consideré relevante poner en conocimiento conversaciones que había tenido con personas que, cuando se hicieron, no tenían ningún cargo, eran funcionarios que trabajaban, no eran procesados ni condenados ni siquiera tenían procesos en control interno”, señaló.

En otro momento afirmó que conocía a Hinostroza Pariachi desde su época universitaria, pues ambos forman parte de la misma promoción.

“Los amigos se escogen, pero a los compañeros de universidad y de trabajo se encuentran en el camino. A César Hinostroza lo conozco desde el año 1974, cuando ingresamos juntos a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, (somos) compañeros de promoción”, detalló.

Con respecto a las llamadas, Zavala, indicó lo siguiente: “He sido presidente de Corte, de salas penales, he sido ministra, tengo en mi cabeza muchos proyectos que podemos presentar, esas son las llamadas que hice al destituido juez, son llamadas irrelevantes e inocuas que no pueden cuestionar mi probidad”, enfatizó.

Por su parte, la fiscal de la Nación y miembro de la comisión especial para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, Zoraida Ávalos, se pronunció por los casos de María Zavala y Marco Falconí, señalando que no tenían “calidad de investigados y que por esta razón “era imposible” establecer un filtro. (Fuente: Perú 21 / RPP)