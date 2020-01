Yuri Castro sobre inmunidad: el Congreso no debe ser visto como refugio de futuras condenas

Yuri Castro, del partido Perú Libre, estuvo en #3M3P y fue cuestionado sobre sus propuestas respecto a educación, masificación del gas natural y la impunidad parlamentaria.

Respecto del primer tema, el candidato aseguró que deberá ser discutido en la Comisión de Educación. Además, según Castro, es necesario coordinar con el Ministerio de Educación para agenciar mejor los recursos del Estado.

En relación a la masificación del gas natural, el candidato de Perú Libré indicó que ya hay proyectos encaminados y que la labor del Congreso será revisar cada uno de ellos, además de fiscalizar el trabajo de Cálidda, empresa encargada del tema en la capital.

Finalmente enfatizó que su partido está de acuerdo con la eliminación de la inmunidad parlamentaria pero no solo para congresistas, sino también para jueces, fiscales, presidentes. "No queremos más blindaje en el Congreso, proponemos la eliminación de la inmunidad de tal manera que los parlamentarios no vean al Congreso como un refugio para evitar futuras condenas", concluyó el candidato.