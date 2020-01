Angela Villón: "la pena de muerte para violadores no solucionará el problema de fondo"

Angela Villón, del Frente Amplio, estuvo en Tres Minutos Tres Preguntas y habló sobre la pena de muerte para violadores, los derechos de la comundiad LGTBI y el cambio urgente que requiere el modelo económico.

Sobre el primer tema, la candidata aseguró que su partido es parte del Pacto de San José por lo que la medida no tiene cabida. Asimismo argumentó que en otros países esto no ha funcionado y que, en cambio, se debería reforzar el tema de salud mental, respeto a los derechos humanos en la sociedad, entre otros.

Al respecto de la ley de matrimonio igualitario, Villón aseguró estar a favor no solo de ese derecho para la comunidad LGTBI, sino otros como el derecho a no ser discriminado, derecho a las mismas oportunidades laborales, etc.

Finalmente, respecto al modelo económico, ella enfatizó en la necesidad de cambiar la forma en que funcionan los impuestos, ya que "a las grandes empresas se les exonera de millonarios impuestos que hacen a los pobres más pobres".