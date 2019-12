Giulliana Loza: “Jamás me he reunido o conversado con el magistrado Blume”

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, negó haberse reunido en un restaurante con el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, previo a la ponencia a favor de la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Loza Avalos, rechazó rotundamente haber sostenido una reunión o conversar con el titular del TC, e indicó todo se trataría de un acto por perjudicar a su defendida.

¡Basta de mentiras! Jamás me he reunido o conversado con el magistrado Blume. Que la desesperación por perjudicar a Keiko Fujimori no los lleve a seguir mintiendo e inventado frente a su absoluta falta de elementos para sustentar una prisión preventiva abusiva.

Asimismo, indicó que la fecha de la supuesta reunión (9 de noviembre) se encontraba en un evento y la única vez que coincidió con Blume durante unos segundos fue en un restaurante el pasado 12 de noviembre.

Cabe resaltar, que diario La República publicó un video donde indica que Loza se reunió con el presidente del Tribunal Constitucional en un restaurante de San Borja antes de la liberación de la lideresa del partido naranja.