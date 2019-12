José Elice: exoficial mayor del Congreso niega financiamiento a candidatos de Fuerza 2011

El exoficial mayor del Congreso, José Elice, se refirió sobre el presunto financiamiento a los candidatos al Congreso de Fuerza 2011. El actual director de la ONG “Reflexión Democrática” aseguró a RPP que a ninguno se le hizo entrega de dinero.

“Nadie recibió un centavo, nadie recibió dinero en efectivo ni a través de ningún medio donde se pueda transferir dinero a las personas, nadie absolutamente. ¿Qué recibieron? El pago de su publicidad electoral, aseguró.

Asimismo, consideró incorrecto que se induzca a pensar que a través del programa “Impulso para un mejor Congreso”, la ONG que dirige financió “preferencialmente” las candidaturas al Parlamento de la bancada en mención.

“Esto no es cierto. Lo que convocó Reflexión Democrática fue una suerte de concurso abierto, se invitó a todas las fuerzas políticas relevantes de entonces. Yo mismo me reuní con Pedro Pablo Kuczynski, me reuní con Ollanta Humala, me reuní con dos líderes de Perú Posible”, dijo.