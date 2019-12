Giulliana Loza: Hay un abuso constante y clara persecución contra Keiko Fujimori

Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, señaló en entrevista para Diario Correo, que el pedido de 36 meses de prisión preventiva para la lideresa de Fuerza Popular refleja un abuso constante y sistemático en contra de su patrocinada.

"Es un pedido no solo desproporcionado, sino que refleja el abuso constante y sistemático en contra de Keiko. Parece una obsesión el tratamiento que le da el fiscal, a pesar que en su caso no existen pruebas en su contra. Es una clara persecución. Donde no hay sustento alguno se insiste en un pedido de prisión abusivo", dijo al diario en mención.

Asimismo, señaló que no existen elementos de convicción que sustenten el presunto aporte de la constructora Odebrecht a Fuerza 2011. “Lo único que existe es un dicho no corroborado y contradictorio de Jorge Barata que no prueba nada”.

Además, considera que no existe peligro procesal alguno para que Keiko pueda ir a prisión ya que no se presenta nada nuevo que avale el pedido. Por ello, indicó que “nos mantenemos firmes y decididos a enfrentar, con la verdad y el derecho de nuestro lado, cada abuso”.