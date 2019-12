Exsecretario de Alan García: "El día que aparezca una prueba yo renuncio a mi aprismo"

"No trabajaría con una persona que tiene inclinaciones por lo ilícito y lo corrupto", dijo el exsecretario personal de Alan García al ser consultado sobre la versión de un pago que habría hecho el exp

El exsecretario personal de Alan García, Ricardo Pinedo, pidió que cualquier acusación contra el expresidente, como la del presunto pago de 25 mil dólares que habría hecho al fiscal del caso El Frontón, sea sustentado con pruebas.

En declaraciones a la prensa, cuestionó que los colaboradores eficaces utilicen este método para obtener beneficios. En ese sentido, mencionó que Miguel Atala, exfuncionario durante el gobierno aprista, no cumplió con presentar indicios sobre sus testimonios en los que aseguró que actuó como testaferro de García.

En ese sentido, insistió en que "nadie en vida sindicó a Alan García que había recibido dinero". "El día que aparezca una prueba yo renuncio a mi aprismo y me lamentaré haber trabajado con Alan García, pero mientras no aparezca una prueba yo lo defenderé (…) Se llama palabra de honor, compromiso y lealtad. Trabajé 25 años con él y yo no trabajaría con una persona que yo veo que tiene inclinaciones por lo ilícito y lo corrupto", dijo.