Presidente Vizcarra: los actos de unos pocos no opacarán a una institución como el Ejército

Durante la ceremonia por el día del Ejército peruano, el presidente Martín Vizcarra se refirió al caso de Los Capos del Diesel, organización criminal integrada por cuatro generales del Ejército que fueron capturados por la sustracción de combustible.

“Tengo claro que nuestros héroes no toleraron indisciplinas ni actos de corrupción. El Ejército es y debe ser una institución transparente, eficiente y al servicio del país. Confío en que los actos de unos pocos no opacarán a una institución tan importante”, aseveró.

Asimismo, recordó que hace un año se realizó el referéndum que impulsó las reformas constitucionales. “Fue un hito en el proceso de reconstrucción de la República que queremos”, precisó en su discurso que también conmemora el Aniversario de la Batalla de Ayacucho.

De otro lado, el jefe de Estado abordó las críticas contra su Gobierno y sobre el caso de aportes de empresas a partidos políticos. “Hay quienes para defender sus intereses, presionan al Estado (...) Financian de manera oscura a los partidos para captarlos”, indicó.

Finalmente, Martín Vizcarra comentó, sin aludir directamente, sobre un reportaje periodístico que revela pagos irregulares por más de 41 millones de soles a un consorcio para la construcción de un hospital en su gestión como gobernador regional de Moquegua.

“En este proceso hemos sufrido ataques. Como he dicho, que se investigue todo, incluso los casos ya archivadas en su momento por no encontrarse irregularidades. No tenemos nada que esconder”, sentenció.