Antonio Camayo, implicado en caso Cuellos Blancos: ‘La Señora K es Keiko Fujimori’

El empresario automotriz Antonio Camayo, implicado en el caso Cuellos Blancos reveló este viernes que el apelativo ‘Señora K’ hace referencia a la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori, según difundió IDL Reporteros.

Los fiscales del Equipo Especial Lava Jato le preguntaron “¿a quién se refiere como la “Señora K”?”. “Me refiero como la “Señora K” a la señora Keiko Sofía Fujimori”, respondió Camayo. Siguieron con la pregunta. “¿A quién se refiere como la “Señora de la fuerza número uno”?”. “A la señora Keiko Sofía Fujimori Fujimori”, volvió a contestar.

Recordemos que el 3 de mayo de 2018, Panorama difundió una conversación telefónica entre Camayo y el exjuez supremo César Hinostroza, quien afronta actualmente un pedido de extradición, en la que aludían a Fujimori Higuchi.

“¿Qué tal hermanito? ¿Cómo va la cosa?”, preguntó el juez. “Me llamó la señora. (…) Y quiere mañana a la 1 juntarse unos minutos con usted en mi casa”, comentó el empresario. “¿Cuál señora? Así en forma genérica, así en forma genérica, señora qué…”, insistió Hinostroza. “K…La que usted fue a su casa pues, y le dio, caramba…la del, la del, caramba…este…la fuerza número 1…”, según se escuchó en el audio difundido el año pasado.

Según consignó el portal periodístico, Camayo recibió una llamada del excongresista de FP Miguel Torres, a quien ya conocía con antelación.

“Me dice que habían tenido una reunión partidaria y que la señora quería una reunión con el doctor César Hinostroza en mi domicilio; a lo que yo llamo al doctor Hinostroza y le hago saber que la señora quería una reunión", relató Camayo.

Siguió contando. "A lo que él me responde ¿qué señora?, yo le digo: la “Señora K”. (Pero no me entendía bien) y yo le contesto: la “Señora de la Fuerza Número Uno”. Y me dice que quería que la reunión sea a la una de la tarde, pero mejor a las once porque tenía otra reunión; a lo que yo le indico si sabía de qué señora se trataba, y me dijo que sí y que él mismo le había dicho a la señora que las reuniones sean en mi casa. Tanto el señor Héctor Becerril, como el señor Miki Torres hacían referencia a la señora Fujimori”, testificó este viernes Camayo al fiscal José Domingo Pérez.