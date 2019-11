Blume sobre caso Fujimori: sentencias del TC no corresponden a presiones políticas

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, explicó que la aceptación del habeas corpus que ordena la libertad de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, no corresponde a presiones políticas o de algún tipo.

"Las sentencias del TC son ajenas a todo poder político, pues el TC es autónomo e independiente y es muy consciente del mandato constitucional", mencionó luego de anunciar el fallo.

Señaló también que el proceso deliberativo culminó con la participación de todos los magistrados y que hubo un amplio debate, "alturado, sereno y sin restricciones", en el que cada uno expuso sus puntos de vista.

"El TC no ha juzgado el tema de fondo del caso de Keiko Fujimori, no ha declarado su absolución ni la ha condenado", indicó. En ese sentido, dijo que los derechos fundamentales o humanos "no tienen rostro".

Por otro lado, Ernesto Blume señaló que sí tuvieron conocimiento sobre las declaraciones de Jorge Yoshiyama, pero que sus decisiones se basan en resoluciones establecidas y expedidas por el Poder Judicial.