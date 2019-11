Paredes explica su renuncia a Somos Perú: "no podría estar con alguien de FP al lado"

La gerente de fiscalización de La Victoria señaló que no podía ser parte de la misma agrupación política que Dante Mendieta y Manuel Masías, anteriormente vinculados a Fuerza Popular.

Durante un operativo contra la informalidad realizado esta mañana en el jirón Luna Pizarro, Susel Paredes explicó los motivos de la renuncia a su candidatura con el partido Somos Perú, según contó a Canal N, no quería ser parte de la misma agrupación política que Dante Mendieta y Manuel Masías.

La gerente de fiscalización de La Victoria señaló que uno de los motivos por los que se alejó fue "la presencia de una persona (Mendieta) que era de Fuerza Popular, una fuerza política con la que yo no puedo estar al lado", detalló.

Además, comentó que ella "era invitada" por lo que no sabía quienes integraban la lista. "Habían personas que no conocía. Después, me puse a investigar con mi equipo persona por persona". Es en esa búsqueda que también encontró el nombre de Masías quien el año pasado había postulado con Fuerza Popular.

“El señor Masías ha tenido acciones de racismo y homofobia (...) El tema del racismo es súper grave. Aunque eso no tengan condena jurídica, tiene una condena moral y ética de mi parte. El racismo y la homofobia son dos lacras de la sociedad que deben ser erradicadas”, concluyó.