Yeni Vilcatoma: la gente me pregunta '¿y qué dice Condorito?'

Yeni Vilcatoma descartó que tenga un sentimiento antichileno, al señalar que su recordado discurso en el Congreso en el que citó a Condorito -el popular personaje de historietas chileno- fue “un momento anecdótico”.

“No fueron duras (declaraciones). Es un momento anecdótico que he sabido sobrellevar. A veces las personas en la calle me dicen ‘¿y qué dice Condorito?’, y yo me río con ellos”, comentó.

Este episodio ocurrió en diciembre de 2017, cuando se debatía la vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. La exprocuradora, en ese momento legisladora independiente, criticó a Alberto Borea -abogado del exmandatario- por nombrar a Condorito en sus descargos.

En otro momento, la exprocuradora aseguró que el secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, la convocó para participar por este partido, en calidad de invitada, en las elecciones congresales de enero del 2020.

“Lo evalúe y tuve un acercamiento hace varias semanas atrás. (...) Y tomé la decisión de seguir aportando a mi país. Tengo muchos temas que he tomado como emblema: la lucha contra la corrupción, la defensa de los ciudadanos en las diferentes formas”, refirió.