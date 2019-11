Ministra Alva: “El gran problema del Perú es que todavía la gente no vale lo mismo”

La ministra de Economía, María Antonieta Alva, fue consultada sobre el modelo económico del país en una entrevista con el diario El Comercio y señaló que el gran problema que aqueja al país es que “la gente no vale lo mismo”.

“Mira, no quisiera entrar en esa discusión del modelo, pero creo que en este país las personas todavía no valemos lo mismo. Y mientras que funcione así este país, creo que no vamos a salir adelante”, señaló.

También se refirió sobre el proyecto Tía María e indicó que “la propuesta del Gobierno es el diálogo pues no es rentable que las inversiones se interrumpan. Por eso creo que sí, el gobierno considera que tienen que darse las condiciones para iniciar la operación”, agregó.

Alva Luperdi manifestó que la meta de crecimiento de la inversión pública para el próximo año es 9%, e implicaría que “se ejecute el 75% del presupuesto”. Asimismo, indicó que las líneas del Gobierno en lo económico son el plan de competitividad y plan de infraestructura.