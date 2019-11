Ministra de Justicia: Mercedes Aráoz sigue siendo la vicepresidenta

Ana Teresa Revilla, ministra de Justicia, indicó que Mercedes Aráoz continúa siendo vicepresidenta de la República, a pesar de su renuncia luego de la disolución del Congreso el 30 de setiembre. Indicó que su dimisión debe ser presentada al presidente del Parlamento.

Dado que Aráoz Fernández renunció ante un Congreso disuelto, esto no fue válido, señaló la titular del sector, quien aseguró, en entrevista con El Comercio, que el presidente Martín Vizcarra está al tanto de la situación.

“Le informamos que la segunda vicepresidenta tiene que presentar su renuncia ante el presidente del Congreso y eso no había ocurrido. Entonces, no se le había aceptado formalmente la renuncia”, manifestó. Consideró de otro lado, que es “mejor” que Vizcarra no viaje al exterior, como anunció.

Revilla dijo sentir “mucha ilusión” por la elección de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, pues considera que se corregirán los actos irregulares en el Poder Judicial.