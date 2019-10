TC: magistrado Carlos Ramos admite “ciertas fricciones”

El magistrado del Tribunal Constitucional, Carlos Ramos Núñez, negó la existencia de facciones al interior del organismo, aunque reconoció que sí se presentan fricciones en algunos puntos. Consideró, no obstante, que ello es natural.

“Hay en efecto ciertas fricciones y creo que es natural. No me considero (de izquierda), me considero de centro (…) he votado muchas veces con ellos: Blume, Ferrero o Sardón en casos vinculados a la propiedad privada”, dijo en declaraciones a un medio local.

De otro lado, Ramos Núñez espera que en enero el TC emita un fallo respecto a la tutela de derecho que presentó el presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, que busca determinar si el presidente, Martín Vizcarra, puede disolver el Parlamento.

“No tenemos una fecha fija, espero que tengamos un pronunciamiento en el mes de enero (…) la sentencia tendrá un carácter prospectivo es decir hacia futuro, pero no todos los magistrados piensan de ese modo”, acotó.