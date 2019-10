Daniel Urresti anuncia que postulará en elecciones congresales 2020

El ex ministro del Interior indicó que está evaluando con que agrupación política se presentará para los próximos comicios.

El gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, Daniel Urresti, dio a conocer sus intenciones de postular al Congreso de la República para las elecciones del próximo 26 de enero del 2020.

"Definitivamente yo quisiera presentarme a estas próximas elecciones congresales porque estoy seguro de que este Congreso va a ser el más importante de las últimas décadas. Va a ser el Congreso que va a realizar los cambios constitucionales que se requieren", sostuvo Urresti durante una entrevista a RPP.

También manifestó que está recibiendo propuestas de diferentes tiendas políticas y espera que en el transcurso de esta semana defina con que agrupación política se lanzará a los comicios congresales.

"Estoy evaluando (invitaciones de partidos). Yo lamentablemente no tengo partido propio, me han invitado de varios partidos pero lo estoy evaluando porque yo voy con la bandera de quitar la inmunidad a los congresistas y hay algunos partidos que no comulgan con eso. Espero en el transcurso de esta semana estar tomando una decisión", aseveró.