Alberto Fujimori pide apoyo en el "gran reto de unir a sus hijos"

Alberto Fujimori escribió una carta en la que hace referencia a los enfrentamientos que se han dado al interior de su familia los cuales han perjudicado incluso el partido político que él fundó. Asimismo, lamentó que terceros con intereses particulares hayan agravado esta situación.

"Lamento hondamente que algunas personas interesadas han venido desuniendo a mi familia, perjudicando con esto hasta el movimiento que yo mismo fundé", detalla el expresidente.

En esa línea, precisó que estos problemas afectan su salud y pidió a aquellos "que lo aprecian", apoyarlo a unir a sus hijos. "Esta desunión que afecta más aún mi estado de salud no puede continuar por lo que les pido a los que me aprecian para que me apoyen en el gran reto de unir a mis hijos", finalizó.

Fujimori se encuentra en el penal de Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate; luego que el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informara que puede ser atendido de manera ambulatoria en dicho penal tras presentar problemas de salud.