Milagros Salazar aseguró que FP no ha aceptado el cierre del Parlamento

La integrante del Congreso disuelto, Milagros Salazar, emitió pronunciamiento tras las declaraciones del presidente de la República, Martín Vizcarra, quien señaló que la agrupación política Fuerza Popular ha reconocido como válida el cierre del Parlamento al presentarse en los próximos comicios del 26 de enero.

“No, no hemos aceptado, hemos puesto una demanda. Esa demanda tiene que correr por el TC y lo que no vamos a permitir es dejar espacios para los grupos socialistas-comunistas (...). Lo que el presidente dice es falso porque él en este momento está suspendido, pero estamos viendo que cuando hay un golpe de Estado, y en todos los países golpistas lo vemos, no respeta el orden democrático”, sostuvo.

Previamente el jefe de Estado, manifestó que si ellos participan de estas elecciones congresales es porque acataron la disolución del Congreso.

“Definitivamente, porque creo que como partido político, si la cuestionaran legalmente, no participarían. Pero sí están participando, es porque están reconociendo la validez de las decisiones que tomamos el 30 de septiembre”, expresó. (Fuente: El Comercio)