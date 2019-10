Luis Nava fue trasladado de emergencia al Hospital Rebagliati desde penal

Luis Nava, secretario general durante el segundo gobierno de Alan García, fue trasladado de emergencia desde el penal Castro Castro al Hospital Rebagliati tras haber sufrido dolencias cardíacas.

Esto sucedió tan solo horas después que informara a un medio local que había sufrido una descompensación y “descargas eléctricas” que atribuyó a su marcapasos, esta madrugada y en reiteradas ocasiones, por lo debió ser atendido en el tópico del penal.

“(Me dijeron) que me evacuarán a las 8 p.m. y me vino nuevamente una descarga eléctrica a las 5:30 a.m. y a las 6 a.m. y hasta ahora no me quieren evacuar para que me vea un cardiólogo. O mi marcapasos se ha descalibrado o mi arritmia ha empeorado”, declaró a RPP las 7 a.m. de hoy.

Como recordamos, Nava debe ser trasladado a un domicilio que ya fue evaluado por la Policía para cumplir ahí su arresto.