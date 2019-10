AP sobre posible candidatura de Salvador del Solar: “Sería uno de los principales protagonistas”

El presidente del partido, Mesías Guevara, dijo que la puertas de AP están abiertas, pero aclaró que no ha tenido ningún tipo de contacto con el expremier.

El presidente de Acción Popular, Mesías Guevara, no descartó la posibilidad de invitar a Salvador del Solar como candidato para las elecciones generales del 2021, aunque dijo que no ha tenido ningún contacto con el expremier.

“El partido es abierto, pero te soy sincero, Salvador del Solar es una gran persona a la que le tengo el mayor de los respetos. No sé, no nos hemos contactado con él, tampoco él con nosotros”, indicó.

Sin embargo, el también gobernador regional de Cajamarca indicó que las puertas de Acción Popular están abiertas si Del Solar decide presentarse como candidato en las elecciones presidenciales del 2021.

“Las puertas abiertas están, pero no hemos conversado últimamente al respecto. Ni yo lo he llamado ni él me ha llamado, así que estamos teniendo nuestros propios candidatos”, concluyó.