Congresistas disueltos del Frente Amplio no postularán el 2020, dice Cevallos

Hernando Cevallos dijo que quienes fueron parte de la bancada del Frente Amplio del disuelto Congreso, no postularán en las elecciones parlamentarias convocadas para el 26 de enero de 2020.

“Los congresistas que hemos sido disueltos no vamos a participar (del proceso), sea cual sea la condición legal de sí o no, no vamos a participar en estas elecciones de enero próximo”, aseguró.

Cevallos Flores señaló que el Frente Amplio propondrá una renovación de los candidatos al Congreso, por lo que esperan tener una buena representación tanto en número como en la calidad.

“Vamos con una agenda, tratando de privilegiar la lucha contra la corrupción y abordar primero los problemas económicos, sociales que tenemos en nuestra patria, ambientales”, sostuvo en RPP.