Keiko Fujimori: "No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, se pronunció a través de las redes sociales tras cumplirse 12 meses, de los 18 que se dispuso como parte de la medida de prisión preventiva por el caso Cócteles y recalcó no ser líder de una organización criminal ni dedicarse al lavado de activos.

"No soy líder de una organización criminal, no he cometido delito alguno, no soy lavadora de activos, no he creado ninguna maquinaria para dañar a nadie y menos aún dirijo alguna operación política desde donde me encuentro", aseveró la excandidata presidencial.

En otra parte del largo post, admite haber cometido "aciertos y desaciertos, pero si lo hice, fue pensando que era lo correcto en su momento y asumo el 100% de la responsabilidad sobre mis actos y decisiones políticas".

Fue el juez Richard Concepción Carhuancho, quien dictó la medida de detención contra la exprimera dama, ya que había “razones plausibles”, como la falta de una sustentación sólida de aportes, del partido Fuerza Popular, ante la ONPE.