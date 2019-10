Alejandro Toledo saldría en libertad si no se le cambia régimen carcelario hasta el 22 de octubre

Según informaron medios estadounidenses, el juez ordenó que Toledo sea liberado bajo fianza el 22 de octubre, si las condiciones carcelarias en las que se encuentra no son modificadas.

El juez federal de San Francisco, Vince Chhabria, ordenó este jueves que el expresidente Alejandro Toledo sea liberado bajo fianza el 22 de octubre. Según informaron los medios estadounidenses, esta disposición se da siempre y cuando:

“Esta resolución ordena la libertad de Toledo para el martes 22 de octubre del 2019 [...] Si el Gobierno puede identificar un régimen penitenciario distinto para Toledo, tiene que interponer una moción a esta Corte para dejar sin efecto esta resolución. La moción tendría que ser interpuesta hasta el 22 de octubre. De aplicarse, la prisión de Toledo se extenderá automáticamente hasta el 29 de octubre”, precisa.

Como se sabe, el expresidente se encuentra recluido desde el 16 de julio por una orden de 18 meses de prisión preventiva por la presunta recepción de US$20 millones en coimas de parte de Odebrecht para que esta empresa se adjudique el proyecto por los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica.

El exjefe de Estado pasa su encierro en una celda de menos de 10 m2 en la cárcel de Santa Rita, California, un aislamiento que el mismo Toledo solicitó dada su condición de ex jefe del Estado; cabe mencionar que esta prisión no cuenta con otro régimen de protección especial que no sea el de aislamiento.