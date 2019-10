Marisol Espinoza negó alianza con FP o el Apra tras expulsión de APP

La excongresista, Marisol Espinoza, respondió a César Acuña, líder de la agrupación política Alianza Para el Progreso y del cual fue expulsada hace pocos días.

Ella negó haber entablado alianza con las bancadas de Fuerza Popular o el Apra en declaraciones a Canal N. “Primero aclarar y señalar que yo no me he aliado con nadie. Hay que aclarar bien las cosas, este es un cliché que se ha utilizado durante todas las votaciones (del Congreso). Si votas a favor con ellos, con el fujimorismo y el aprismo, que también era Acción Popular y otros partidos, entonces eres aliado, satélite y te colocan la etiqueta. Pero si votas con los otros, eres el bueno, pero a los otros no les gusta entonces también te etiquetan como comunista, izquierdista, caviar”, precisó.

Como se recuerda el líder de APP, sindicó a Espinoza de haberse aliado a el Apra y Fuerza Popular, a pesar de la posición en contra de directivas de la agrupación, motivo por el cual habría sido expulsada de las filas de Alianza Para el Progreso.

“Espinoza Cruz contradijo la decisión del partido Alianza Para el Progreso del 10 de agosto, en que fijó las reglas claras respecto al adelanto de elecciones. Ella ha actuado a título personal, confabulándose con los fujiapristas, de quien es aliada, a fin de hacer daño a nuestro partido”, mencionó Acuña.