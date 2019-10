Alva sobre críticas en su contra: "Es imposible no pensar que acá hay machismo"

"Es imposible no pensar que acá no hay machismo", declaró la titular del MEF, María Antonieta Alva, tras la ola de críticas en su contra. Asimismo, dijo que luchará por la igualdad de oportunidades.

La ministra de Economía y Finanzas (MEF), María Antonieta Alva, sostuvo que las críticas en su contra tras su designación en el Gabinete de ministros, por su juventud y supuesta inexperiencia, a pesar de que trabaja desde hace más de una década para el Estado, son producto de un arraigado machismo en nuestro país.

Durante un encuentro con la prensa extranjera acreditada en el Perú, la ministra de 34 años declaró que "Es imposible no pensar que acá no hay machismo". Alva Luperdi también indicó que si el nombrado hubiera sido hombre, "no se habría puesto en tela de juicio que sea la hija de alguien".

Esto último, como recordamos, porque algunos comentarios recalcaban que su padre es el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y fue, además, profesor del presidente Martín Vizcarra.

Cabe mencionar que Alva era, hasta la semana pasada, directora general de Presupuesto del MEF y reemplazó en el cargo a Carlos Oliva; también cuenta con estudios en Perú y Estados Unidos.

Ella finalizó indicando que "como muchos" de su generación, cree "en la igualdad de oportunidades" y defendió que esa posición no "es una marca registrada de una ideología política".