EEUU: mañana será audiencia que evaluará pedido para revocar detención

A pocas horas de llevarse a cabo la audiencia que evaluará el pedido para revocar la detención que rige en contra del expresidente Alejandro Toledo, su defensa legal en Estados Unidos reiteró que no existe riesgo de fuga por una serie de factores.

“Toledo no tiene pasaporte, hay una notificación de alerta roja de Interpol con su nombre, y su apariencia ha sido retratada en medios internacionales por décadas. Toledo es un candidato excelente para ser liberado bajo comparecencia”, precisan.

Sin embargo, eso no es todo, pues en el documento difundido por Canal N, los abogados públicos señalan que el ex jefe de Estado no cuenta con los recursos financieros para escapar de territorio estadounidense y que los argumentos que demostrarían lo contrario se basan en especulaciones que puede demostrarse como falsas.

Además manifiestan que de haber sido el caso, Toledo Manrique, habría fugado, pero se quedó en Estados Unidos mientras se gestaba el pedido de extradición en su contra.

Cabe mencionar que el pasado mes de septiembre, el juez Thomas S. Hixson, de la Corte Federal del distrito Norte de California, desestimó el pedido de reconsideración para que el expresidente siga el proceso en libertad bajo fianza, debido a que consideró que no se logró comprobar la inexistencia de riesgo de huida.

Contra Alejandro Toledo pesan dos ordenes de prisión preventiva. Una de ellas por el caso Ecoteva, que lo involucra en la creación de una empresa offshore en Costa Rica, presuntamente para lavar dinero ilícito.

El segundo es por Odebrecht, donde el expresidente estaría involucrado en presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. Además, él habría recibido 20 millones de dólares de la empresa brasileña para otorgarles la licitación del proyecto de la Carretera Interoceánica.