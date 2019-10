Martín Vizcarra sobre Mercedes Aráoz: “Nadie la puede obligar a ejercer un cargo que no desea”

El presidente de la República, Martín Vizcarra, se refirió en entrevista a El Comercio sobre la aún vicepresidenta Mercedes Aráoz, y aseguró que discrepa de “los actos políticos que ha tenido, político y legales”.

"Yo siempre he tenido una relación de cercanía con la señora Aráoz. Yo mantengo esta estimación por ella, independientemente de que yo discrepo de los actos políticos que ha tenido, políticos y legales, porque no se puede decir “he juramentado, pero era de mentiritas”, señaló.

Vizcarra manifestó no estar de acuerdo con la decisión que tomó de juramentar como presidenta encargada en el Parlamento. “Jurar ante una institución, ante personas que en ese momento ya no tenían el rol de congresistas, porque ya se había hecho el anuncio y firmado el decreto de disolución del Congreso”, agregó.

También señaló que si Aráoz tiene la voluntad de renunciar como vicepresidenta no debe haber impedimento. “Yo creo que a nadie lo pueden obligar a ejercer un cargo que no desea. Yo creo que es un derecho de todo ciudadano renunciar a un cargo que no desea ejercer”, puntualizó.