Encuesta IEP: 75% respalda convocatoria a elecciones del Congreso para 2020

De acuerdo con la última encuesta nacional urbano-rural de opinión realiza por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 84% de la población respalda la disolución constitucional de Congreso.

Según el sondeo difundido para el diario La República, solo un 8% está en desacuerdo, 6% asegura no haber escuchado del tema y 2% no sabe, no precisa. La aceptación de la disolución del Congreso es mayor en el centro del país, donde el 91% respalda la medida.

Asimismo, un 75% de la ciudadanía respalda la convocatoria a elecciones del Congreso para el 26 de enero de 2020. Un 11% está en desacuerdo, 13% no ha escuchado del tema y 1% no sabe, no precisa.

En tanto, la aprobación del presidente Martín Vizcarra se incrementó en el mes de octubre a 75% de 40% en comparación al mes de setiembre; mientras que su desaprobación pasó de 52% a 18%.

De otro lado, la encuesta revela que un 76% de los peruanos considera que Vizcarra puede ser catalogado como un demócrata, frente a un 14% que cree es un dictador y 10% no opinó al respecto.

Cabe resaltar, que la encuesta del IEP se realizó del 2 al 4 de octubre del 2019, con una muestra de 1216 entrevistados. El margen de error del sondeo es de +/- 2.8 % y el nivel de confianza 95%.