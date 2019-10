Ortiz de Zevallos Olaechea: He sido elegido por el voto conforme de 87 congresistas

Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo de Pedro Olaechea, se presentó en la sede del Tribunal Constitucional (TC) para solicitar que se le tome juramento como nuevo magistrado de dicha institución.

Durante su visita, el abogado afirmó que su elección es legal porque, según dijo en conversación con El Comercio, obtuvo el número de votos que exige la ley. "[Es un] Cargo para el que he sido elegido por el Congreso de la República (...) con el voto conforme de 87 señores congresistas”, enfatizó.

Asimismo, dijo que no formularía ninguna declaración a la prensa u otros medios “hasta cuando se materialice mi incorporación como magistrado del Tribunal Constitucional”, concluyó.

No obstante, el documento presentado por el abogado no podrá ser visto a corto plazo ya que el Pleno del TC no se reunirá hoy jueves debido a la licencia de su presidente, Ernesto Blume.