Alfredo Barnechea comparó a Vizcarra con Fujimori: “Disolución es ilegal"

El ex candidato presidencial, Alfredo Barnechea, lanzó duras críticas contra el jefe de Estado, Martín Vizcarra por haber disuelto el Congreso de la República. Incluso se atrevió a compararlo con el 5 de abril de Alberto Fujimori.

“El señor Vizcarra como Alberto Fujimori en 1992, ha decidido disolver el Congreso. Como a tantos peruanos eso no nos gusta, no me gusta, pero fue elegido hace más de tres años (…) Por lo tanto, su decisión es ilegal e inconstitucional”, dijo en un discurso grabado desde su casa.

Además, el acciopopulista se dirigió a los medios de comunicación, y los denunció de avalar un golpe de Estado. “La casi totalidad de la prensa y la televisión financiada abundantemente por el Gobierno se ha plegado a este golpe de Estado”, señaló Barnechea, quien llamó en todas sus letras al Gobierno de Vizcarra Cornejo como ‘dictadura’.

Finalmente el líder de Acción Popular pidió al presidente Martín Vizcarra que "aún está a tiempo de rectificarse" para convocar a nuevas elecciones generales en 2020, tanto para el Congreso como para el Ejecutivo.