Yehude Simon niega haber recibido dinero de Odebrecht y se allana a investigaciones

Jorge Barata, exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, reveló ante los fiscales peruanos en Curitiba que entregó aportes para la campaña del Javier Velásquez Quesquén y de Yehude Simon, exgobernador regional de Lambayeque, según fuentes de El Comercio.

Tras estas revelaciones, Yehude Simon se pronunció a través de su cuenta de Twitter donde negó tajantemente haber recibido dinero de la empresa brasilera. Asimismo dijo allanarse a las investigaciones del Ministerio Público.

“Yo quiero que me investiguen y que Barata diga a quien entregó dinero con nombre y apellido en mi nombre. Rechazo siquiera haber recibido un centavo de Barata. No hay ninguna posibilidad que él me haya entregado un real y que yo lo haya favorecido en algo”, sostuvo el expresidente del Consejo de Ministros del segundo gobierno aprista.

Además agregó que apoya el trabajo del Equipo Especial Lava Jato por lo que confía que se conozca la información en su totalidad. “No me importa recibir un daño reputacional colateral, lo que está emergiendo nos hará un país más saludable. Me quedo con la conciencia muy tranquila”, finalizó.