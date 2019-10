Eloy Espinosa aseguró que primo de Olaechea no puede ser nombrado miembro del TC

Eloy Espinosa, magistrado del Tribunal Constitucional (TC) indicó que el Congreso no puede pedir que Gonzalo Ortiz de Zevallos Olaechea, primo del presidente de la Comisión Permanente, Pedro Olaechea, ya que su nombramiento no tiene validez, uno de los factores para que esto sea así es que el trámite de su elección no se dio por terminado.

“La respuesta concreta es no. Primero, porque no se terminó el trámite, hay una reconsideración pendiente que resolver de Patricia Donayre y una nulidad presentada por la señora Foronda”, enfatizó durante una entrevista a un medio local.

En segundo lugar es que cuando se anunció la votación de Ortiz, en ningún momento se dijo qué integrante del TC iba a salir. “Esa competencia, en toda la historia del tribunal y en base al artículo 19, inciso 3 de la ley orgánica del Tribunal Constitucional y del artículo 4 del reglamento del Tribunal Constitucional, es competencia del TC”, señaló.

Finalmente, Espinoza Saldaña aseguró que deberán esperar a que haya un nuevo Congreso para que resuelvan las observaciones y, si Ortiz las supera, entonces tendrá que acudir al Tribunal Constitucional y los miembros decidirán quién de ellos saldrá en su lugar.