Vicente Zeballos: Aráoz sigue siendo vicepresidenta

La renuncia de Mercedes Aráoz al cargo de vicepresidenta no cambia el panorama y ella sigue cumpliendo dicho rol, aseguró este miércoles 2 de octubre el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, en declaraciones a un medio radial.

“Desde una perspectiva constitucional legal sigue siendo vicepresidenta”, reiteró el exministro de Justicia esta mañana, destacando que renunció “ante el presidente del Congreso y el Congreso no existe. Ha quedado disuelto”.

“Lo que está en ejercicio es la Comisión Permanente, ella sigue siendo vicepresidenta en este momento”, dijo. En ese sentido, indicó que aún puede entrar y salir de Palacio de Gobierno y que el presidente, Martín Vizcarra, busca reparar la relación entre ellos y conversar con “mayor fluidez”.

No obstante, según señaló RPP, Aráoz no habría acudido a Palacio este martes, pues no podría ingresar al Despacho de la Vicepresidencia.