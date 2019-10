Mercedes Aráoz afirma que respetará fallo del TC sobre cierre del Congreso

Mercedes Aráoz designada como 'presidenta encargada' por el Congreso, dijo que respetará el fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la legalidad de la disolución del Parlamento, e indicó que busca dialogar con Martín Vizcarra para encontrar una salida a la crisis política.

Hoy, la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que el TC debe pronunciarse sobre la decisión de Vizcarra y consideró constructivo el llamado a elecciones legislativas para zanjar una pugna entre el Gobierno y el Congreso.

“Lo justo es que quien dirima sea el Tribunal Constitucional y cualquiera sea el resultado tendremos que respetarlo por supuesto”, señaló Aráoz, quien indicó que tuvo “conversaciones informales” con la OEA y otros organismos internacionales, en busca de una salida a la crisis.

“No he hablado con él (presidente Martín Vizcarra). Me encantaría hablar con él pero el señor Vizcarra ha dado una instrucción, así me han informado, de que no puedo entrar a Palacio de Gobierno”, agregó Aráoz Fernández a la agencia Reuters.