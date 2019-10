Luz Salgado denuncia haber sido agredida verbalmente durante su ingreso al Congreso

La mañana del martes, el ingreso de Luz Salgado, legisladora de Fuerza Popular, al Congreso de la República para sesionar en la Comisión Permanente fue bastante accidentado.

Salgado acusó de que estuvo dando varias vueltas por el perímetro del Congreso sin que pueda hallar el ingreso. "Ha habido un atentado contra la institución en el Congreso y vengo de dar miles de vueltas por el Centro y si Vizcarra dice que la Permanente va a funcionar, ¿por qué no da facilidades?", se cuestionó.

Al igual que Karina Beteta, la legisladora de Fuerza Popular calificó de "golpe de Estado" la disolución del Congreso y también dio cuenta de personas que la agredieron verbalmente y a la que la Policía no retiró. "Me he tenido que pelear, he sido agredida verbalmente. Personas que están ahí me han agredido, a esas personas no las sacan", aseguró.

Incluso, reveló que intentó ingresar con sus asesores, pero al principio no fue posible. Pero luego de algunas coordinaciones le dieron luz verde para el acceso.