Cecilia Chacón: Denuncia de magistrada Ledesma es "ilógica" y "no tiene sentido"

La legisladora Cecilia Chacón, se pronunció tras las declaraciones de la magistrada del Tribunal Constitucional Marianella Ledesma, quien señaló al semanario Hildebrandt en sus trece que le ofrecieron votar a favor del habeas corpus Keiko Fujimori.

“(Veo) con mucha sorpresa, la señora es parte interesada de que la votación no se de. Es ilógico lo que dice, no nos olvidemos que hubo un pedido para que este caso lo resuelva el próximo TC, no tiene sentido”, manifestó la parlamentaria de Fuerza Popular.

“Si es verdad, le pido que haga la denuncia, lo que dice es grave”, agregó la congresitas Chacón De Vettori en entrevista con la agencia Andina. Apuntando que no se pueden lanzar acusaciones sin las pruebas correspondientes.

"Nos dijeron: si ustedes son efectivos por la libertad de Keiko, no hay por qué mover el Tribunal", fue lo que sostuvo la magistrada Marianella Ledesma al semanario Hildebrandt en sus trece.