Sardón: Han distorsionado las declaraciones de Marianella Ledesma hasta cierto punto

Esta tarde, el magistrado del Tribunal Constitucional (TC) José Luis Sardón invocó a su colega Marianella Ledesma a aclarar la denuncia que hizo sobre presuntas presiones dentro del TC en favor de Keiko Fujimori.

Según publica el semanario Hildebrandt en sus trece, Ledesma declaró que hubo presiones sobre los miembros del TC para respaldar el hábeas corpus en favor de Fujimori Higuchi, a cambio de que continúen en sus cargos.

“Me parece que Marianella Ledesma debe aclarar con toda precisión quién le ha hecho semejante ofrecimiento, me parece que es algo sumamente grave lo que ella dice y no puede ella, o en todo caso el medio de comunicación que ha publicado tal afirmación, dejar eso en el aire. Debe precisar quién le hizo semejante ofrecimiento”, dijo Sardón.

“Más que las declaraciones de Marianella, lo que me indigna es el titular de (César) Hildebrandt, pero conociendo la trayectoria de esa persona, no me sorprende, porque él está exagerando y distorsionando las declaraciones de Marianella hasta cierto punto”, expresó.

“Lo que ella dice, en el cuerpo de la entrevista, es que le hicieron una invocación a sacar una decisión unánime. Si es que eso ha sido, eso no lo han hecho a cambio de quedarse en el TC. Esa invocación la hace siempre el presidente del TC (…). No hay nada malo en invocar a sacar decisiones unánimes, no es deseable que haya votos singulares (…), en la medida de lo posible yo siempre he tratado de no emitir votos singulares”, comentó el magistrado.

“Ella nos ha prometido que va a hacer una aclaración con la mayor brevedad posible”, añadió el magistrado José Luis Sardón.