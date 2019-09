Milagros Salazar: Fuerza Popular no tiene "en agenda la vacancia de Vizcarra”

La vocera de Fuerza Popular, Milagros Salazar, negó que su bancada haya discutido la posibilidad de vacar al presidente Martín Vizcarra, esto, en referencia a un chat entre sus correligionarios Tamar Arimborgo y Miguel Elías.

“Nunca he tenido en agenda la vacancia del presidente Martín Vizcarra. Ellos [Elías y Arimborgo] tendrán que responder porque yo desconozco los chats (…) Me ratifico y reafirmo que nosotros como bancada Fuerza Popular no tenemos en agenda la vacancia del presidente”, expresó.

En las redes sociales se publicó un chat entre congresistas de Fuerza Popular en el que se refieren a la vacancia presidencial. El grupo se llama ‘BK FP 2019 – 2020’, según indica El Comercio.

El congresista Miguel Elías dice que estarán “más unidos que nunca” y que el lunes votarán por el Tribunal Constitucional “con la misma asistencia, la vacancia".

La legisladora Tamar Arimborgo también participa de este chat y dice estar a favor del archivo del proyecto de adelanto de elecciones. “Vamos por el archivo de una buena vez”, indica.