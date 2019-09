Congresista Iberico cuestiona expresiones de Vizcarra sobre elección del TC

El congresista Luis Iberico calificó de "deplorables" las expresiones del presidente Martín Vizcarra sobre el trabajo que realiza el Congreso en la elección del Tribunal Constitucional (TC).

Asimismo, el legislador de Alianza Para el Progreso (APP), dijo que “suscribe con sus puntos y comas” lo dicho por el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, quien le pidió al mandatario que se rectifique.

“Deploro que el jefe de Estado se refiera en esos términos al trabajo que estamos realizando en el Parlamento. Las expresiones de Martin Vizcarra han sido deplorables y creo que son inaceptables cuando hablamos de una democracia donde conviven poderes del estado como el Ejecutivo y Legislativo”, explicó.

“El presidente no le pone los plazos al Congreso, así como nosotros no le ponemos los plazos al Poder Ejecutivo (…) Aquí podemos caminar todos tranquilos y en paz si es que no se producen este tipo de injerencias o de expresiones desafortunadas (...) espero que el mandatario se rectifique”, añadió.

Esta mañana, durante una ceremonia por el Día de las Fuerzas Armadas, el presidente Martín Vizcarra, afirmó que las instituciones del Estado "son de todos los peruanos, no de algunos grupos por mayor representación política que tengan".