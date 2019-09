Susana Villarán: aprueban incrementar la reparación civil a US$ 20 millones por casos Odebrecht y OAS

El Poder Judicial declaró fundado el pedido de la Procuraduría Pública ad hoc para incrementar de US$ 8 a US$ 20 millones de el monto de reparación civil para la exalcaldesa Susana Villarán y otros implicados en los casos Odebrecht y OAS.

La resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios precisa que Villarán de la Puente recibió U$S 10 millones y no los U$S 4 millones para las campañas del No a la revocatoria y reelección municipal.

El procurador Miguel Ángel Chero explicó que la reparación civil toma en cuenta las utilidades obtenidas por las personas implicadas en estas irregularidades y los daños sufridos por el Estado peruano.

Cabe señalar que las cuestionadas empresas brasileñas admitieron que otorgaron dinero a la campaña de Susana Villarán,. La exalcaldesa de Lima es investigada por los presuntos delitos de lavado de activos, asociación ilícita y otros en agravio del Estado.