Alarcón sobre Chinchero: dijimos negocia la tasa de interés y no una adenda

Alarcón asegura que el documento que elaboró la institución recomendó negociar la reducción de la tasa de interés del proyecto mas no la firma de una adenda, como finalmente ocurrió.

El excontralor Edgar Alarcón se presentó hoy ante la Comisión de Fiscalización y dio detalles sobre el informe de la Contraloría en la construcción del Aeropuerto de Chinchero, cuando Martín Vizcarra era ministro de Transportes y Comunicaciones.

Se refirió a las tasas de interés y la conocida adenda. "Algunas voces dicen en base a este oficio: la Contraloría, como nos dijo negocia, nosotros hicimos la adenda. No es así, no dijimos haz una adenda, sino dijimos negocia la tasa de interés", mencionó.

"Esto recomendamos: negociar no significa hacer una adenda. Significa que si me propones como respaldo o agente financiero del banco que cobra 25% de tasa de interés, yo no te acepto el 25%, bájame a 20%. Negocia", mencionó.