Keiko Fujimori: Presidente del TC dice que no aceptará presiones por hábeas corpus

El próximo 25 de setiembre se realizará la audiencia para evaluar el hábeas corpus para revocar la prisión preventiva de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró este sábado el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume.

En entrevista para RPP, afirmó que la abogada de Fujimori podrá intervenir en la audiencia si lo considera oportuno. También consideró que el fallo debe ser emitido pronto por ser un tema “emblemático y de alto interés”. “No se puede fijar una fecha, pero debe ser pronta la resolución”.

Blume afirmó: “Soy un juez autónomo, no acepto presiones de ninguna naturaleza, vendrán presiones de todo tipo, no solo al ponente sino a todos los miembros del colegiado, pero el Tribunal Constitucional no acepta presiones, es autónomo e independiente”.

Como se sabe, Fujimori Higuchi afronta prisión preventiva en el marco del caso ‘Cocteles’, por presuntos aportes de Odebrecht a la campaña 2011 de su partido. Esta se redujo de 36 a 18 meses el último jueves 14 por el Poder Judicial, en respuesta a un recurso de casación.

El hábeas corpus, último recurso para lograr la libertad de la excandidata presidencial, fue presentado fue presentado por su hermana Sachi, el pasado 9 de julio.