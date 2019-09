Olaechea rechazó protesta al interior del Congreso por parte de dirigente de trabajadores mineros

A raíz del ingreso del secretario general de la Federación de Trabajadores Mineros, Jorge Juárez Cueva, quien protestó al interior del Congreso de la República, el titular de la Mesa Directiva, Pedro Olaechea, en declaraciones a la prensa señaló que los congresistas que lo hicieron pasar tendrán que asumir las consecuencias de sus actos.

"Es un suceso que reprochamos y se tienen que hacer responsables los congresistas que coordinaron los accesos. Sin tener conocimiento del incidente, con el auxiliar de seguridad, recibimos a los representantes de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos y Siderúrgicos. Los escuché y propuse resolver el impase en el Consejo Nacional del Trabajo", manifestó.

El presidente del Parlamento también indicó que no puede primar la violencia ante el diálogo. "En el Congreso no podemos avalar violencia de ningún tipo. Lamentablemente, no tiene ningún sentido enviar una carta invocando al diálogo cuando un grupo de personas se comporta haciendo desmanes en forma violenta", aseguró.

Finalmente Olaechea también hizo referencia al incidente ocurrido al interior del Ministerio del Trabajo por parte de un grupo de mineros que ingresó a la fuerza para hacer escuchar sus reclamos.

"Sin embargo, ayer vimos varios videos con actos claramente violentos de parte de los trabajadores mineros en las afueras y en uno de los pisos del ministerio, imágenes que han sido de dominio público. Sabemos que han asistido varios congresistas y estamos pidiendo la información respectiva", señaló.