El confuso discurso que dio Karina Beteta a un grupo de escolares

En un discurso dirigido a un centenar de escolares, la vicepresidenta del Congreso, Karina Beteta, llamó la atención con la explicación de su mensaje como parte del taller de formación parlamentaria organizado por la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso.

Entre los puntos que tocó la también parlamentaria de Fuerza Popular, fue sobre la democracia como base principal para el desarrollo del país. Sin embargo, en medio de su disertación realizó una confusa explicación sobre la toma de decisiones que un parlamentario debe enfrentar cada día.

“Con la información que ustedes puedan manejar no seremos, de alguna manera, quizás con argumentos personalizados en los que quieren o creen que tener la razón no los podrán a ustedes llevar por una línea que no sea la correcta. Serán ustedes que con la información que puedan tener sacar sus propias conclusiones y de la misma manera tener una opinión la correcta", según se escucha en el video del Congreso.

Terminada la sesión, Beteta recibió una serie de reacciones y críticas por su poca claridad en torno a esta exposición.