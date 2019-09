Tamar Arimborgo descartó algún interés por investigación a Sunedu

La congresista de Fuerza Popular, Tamar Arimborgo, en declaraciones a la prensa, descartó que en el grupo de trabajo que preside (Comisión de Educación) exista algún interés en contra de Sunedu, tras acordarse la creación de un grupo para investigar a dicha entidad por la supuesta afectación de la autonomía universitaria

“Ustedes han escuchado la participación de diferentes congresistas. No hay in interés de por medio, más que no sea de investigar presuntos actos que se habrían dado dentro de la Sunedu, pero esto aún va a pasar al Pleno del Congreso”, sostuvo.

De igual manera la parlamentaria aseguró que no pueden renunciar a su derecho de fiscalizar, debido a que es parte de su trabajo legislativo.