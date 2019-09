Salaverry manifestó no ver resultados tras reunión de Vizcarra con Olaechea

Foto: El Comercio

El expresidente del Parlamento, Daniel Salaverry, catalogó la reunión que sostuvieron el último martes el actual titular de la Mesa Directiva, Pedro Olaechea y el jefe de Estado, Martín Vizcarra, de “mucha pose, mucho disfuerzo para tan pocos resultados”.

“Yo creo que lo que debió ser es sentarse fijar puntos en consenso, plasmar y empezar a ejecutar. Hasta ahora nada ha dado resultado”, señaló en declaraciones a un conocido medio de comunicación.

Además, el suspendido congresista señaló que la bancada de Fuerza Popular al no ver resultados tras este diálogo, “radicalizaron” sus acciones al solicitar investigaciones a encuestadoras porque aparentemente no les gustarían los resultados difundidos.

Salaverry también habló sobre la suspensión que recibió en el Parlamento. “¿A quién le puede quedar duda que esta es una clara venganza de Fuerza Popular? Quienes me pusieron dos mociones de censura y, como no me pudieron sacar de la Mesa Directiva, luego me ponen denuncia en la Comisión de Ética”, aseveró.