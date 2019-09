Mercedes Aráoz: Adelanto de elecciones frustraría avance de reformas

El adelanto de elecciones planteado por el presidente, Martín Vizcarra, frustraría el avance de las reformas políticas, económicas y judiciales en el país, aseguró la vicepresidenta, Mercedes Aráoz, quien abogó por un “acuerdo de gobernabilidad” para salir de la crisis.

En declaraciones a la agencia EFE desde Pekín, durante su visita a China, Aráoz reconoció además que prácticamente no habla con Vizcarra desde su anuncio de adelanto de comicios y consideró inconstitucional que se presente una cuestión de confianza si el pedido es rechazado en el Congreso.

“Hemos tomado dos posiciones políticas diferentes frente a una iniciativa que ha tenido el presidente (...). No comparto esa posición política, estamos en posiciones divergentes”, contó. Aseguró que tener un acuerdo de gobernabilidad “debería suceder pronto”, acabe el gobierno en 2020 o 2021.

Consideró que dicho acuerdo es una alternativa al adelanto de elecciones, junto con un plan “muy bien marcado” y el cumplimiento de las reformas judiciales, políticas y económicas, “pero eso implica la buena voluntad de las partes” de acabar la “conflictividad política”.

Dijo estar en contra de los blindajes en el Parlamento y los intentos de ‘torpedear’ las investigaciones fiscales, pero consideró que precisamente el adelanto de elecciones frustraría el avance de la reforma del sistema judicial.

Afirmó que, aunque no es fujimorista, “me quieren poner la etiqueta” y que no sabría por qué opción votar en caso se celebren nuevas elecciones. También aseguró que en este momento no está afiliada a ningún partido y “no cree” que se presentaría como candidata presidencial.

Afirmó no creer que se dé una vacancia presidencial, ya que “no hay ningún elemento” que lo justifique “y debemos insistir, por lo menos desde mi perspectiva, en que terminemos en el 2021”. “Creo que en el Congreso no están ni siquiera pensando en hacerlo”.